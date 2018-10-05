В Одесі відбудеться єврейський фестиваль із синхронним Кабалат шабатом
00:38, 05 жовтня 2018Іудаїзм
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В Одесі відбудеться єврейський фестиваль / mayak.org.ua
В Одесі 7-14 жовтня проходитиме фестиваль «Дні Ізраїлю та єврейської культури».
У ці дні в Одесі відбудуться лекції, екскурсії та майстер-класи єврейської тематики, повідомляє JewishNews.
Фестиваль розпочнеться з автобусної екскурсії єврейською Одесою.
Також відбудеться синхронний Кабалат шабат - приготування до зустрічі Суботи, які будуть здійснюватися у чотирьох локаціях одночасно.
Місто відвідає відомий ізраїльський режисер Ернест Абрамов. Він представить свою фотовиставку "Ізраїль – духовність і душевність", проведе майстер-клас з ізраїльської кухні та творчу зустріч.
Подібні фестивалі вже кілька років проходять в Одесі. Активну підтримку в проведенні заходів надає керівництво міста, ізраїльське консульство та Ізраїльський культурний центр.
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