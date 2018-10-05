В Одесі відбудеться єврейський фестиваль із синхронним Кабалат шабатом

В Одесі 7-14 жовтня проходитиме фестиваль «Дні Ізраїлю та єврейської культури».

У ці дні в Одесі відбудуться лекції, екскурсії та майстер-класи єврейської тематики, повідомляє JewishNews.

Фестиваль розпочнеться з автобусної екскурсії єврейською Одесою.

Також відбудеться синхронний Кабалат шабат - приготування до зустрічі Суботи, які будуть здійснюватися у чотирьох локаціях одночасно.

Місто відвідає відомий ізраїльський режисер Ернест Абрамов. Він представить свою фотовиставку "Ізраїль – духовність і душевність", проведе майстер-клас з ізраїльської кухні та творчу зустріч.

Подібні фестивалі вже кілька років проходять в Одесі. Активну підтримку в проведенні заходів надає керівництво міста, ізраїльське консульство та Ізраїльський культурний центр.