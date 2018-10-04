Депутат Борислав Береза зізнався, що є коеном — нащадком єврейських первосвящеників

Український єврей, бізнесмен і депутат Борислав Береза розповів, що є коеном — нащадком єврейських первосвящеників, які проводили богослужіння у часи Першого храму.

Він називає себе не релігійним, але віруючим і часто відвідує синагогу, повідомляє JewishNews.

Борислав Береза також зізнався, що його дружина — християнка, і незважаючи на різні віросповідання вони чудово з нею ладнають протягом 25 років спільного життя. В юності Борислав разом з батьками переїхав до Ізраїлю, але потім повернувся назад в Україну. Тут його бізнес пішов угору, і він вирішив залишитися всупереч очікуванням родичів.

Бізнесмен у свій час допоміг сформувати ідеологію для «Правого сектора» — в інтерв'ю він підкреслив, що ця організація, на відміну від «Свободи», була сконцентрована навколо людей різних національностей, які готові боротися за добробут в Україні.