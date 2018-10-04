У мережі викладено базу даних євреїв Російської імперії

Фахівець з єврейської генеалогії Надя Ліпес виклала онлайн базу даних для пошуку відомостей про євреїв Російської Імперії.

База дозволяє дізнатися, чи є в архівах інформація про людину, яка вас цікавить, не сплачуючи фахівцям і не займаючись пошуками в архіві самостійно, повідомляє Jewish.ru.

Робота зі створення бази тривала 5 років. Протягом цього часу п'ятеро співробітників щодня відвідували архів і складали опис. База містить близько мільйона імен.

База являє індексацію основних фондів, потрібних для побудови родоводу, з Київського обласного архіву та Одеського обласного архіву. Там містяться документи, починаючи з 1816 року. База буде розширена, у найближчих планах – включення до бази інформації про євреїв-жителів Єлисаветграда, Подільської губернії, Житомира.

У базі є два види документів: дані перепису (Census) і метрики (Vital Records). У перепису міститься список сім'ї, яка мешкає в одному будинку; про кожну людину вказана така інформація: прізвище, ім'я та по батькові, місце народження, місце проживання, рід занять, відомості про доходи. Дати народження там немає, зазначається тільки вік на момент перепису. У метриці міститься інформація про народження, смерть, шлюб.

Метрики на цей час є по Одесі і Білій Церкві, по решті областей – лише дані з різних переписів.