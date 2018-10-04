Єврейська громада Лондона розкритикувала проект меморіалу жертвам Голокосту

Члени єврейської громади Лондона, а також громадські та політичні діячі звернулися до британського уряду з вимогою переглянути проект меморіалу жертвам Голокосту, який планують встановити у Вестмінстері.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", піддали критиці проект члени єврейської громади, які направили лист до видання "Таймс", заявивши що як дизайн, так і розташування майбутнього меморіалу поруч із будівлею парламенту не відображає історію євреїв і Голокосту. Євреї вважають, що подібний меморіал не буде нести для людей смислового навантаження й вони не зможуть із належною повагою ставитись до пам'ятника.

Раніше в Британії було виділено 50 млн фунтів-стерлінгів на спільний проект британського та ізраїльського архітекторів Девіда Аджайе та Рона Ара, який планували поставити в парку Вікторія, але потім запропонували більш простий варіант у Вестмінстері, а гроші, що залишилися, вирішили пустити на підтримку існуючих проектів, присвячених Голокосту.