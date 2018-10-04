У Польщі іудеї обурені тим, що єврейське кладовище перетворили на футбольне поле

Кілька єврейських організацій виступили зі скаргою на те, що на колишньому єврейському кладовищі у південно-східній Польщі був побудований спортивний комплекс, який фінансується державою.

Як повідомляє "Лехаим" з посиланням на JTA, комплекс, що включає баскетбольний та футбольний майданчики, був відкритий у вересні. Муніципалітет сказав, що проект отримав понад $90 тисяч державного фінансування. Згідно з інформацією музею Голокосту Шема Олам під Хадерой в Ізраїлі, комплекс розташований на колишньому єврейському кладовищі в місті, де до Голокосту проживали тисячі євреїв.

«Це дуже образливо для єврейського народу», – заявив директор музею рабин Авраам Крігер, повідомляє новинний сайт Kipa.

Меїр Булка, ізраїльський активіст, який займається увічненням пам'яті жертв Голокосту та засновник організації J-Nerations вважає, що муніципалітет знав про місцеперебування кладовища, коли він будував на ньому комплекс.

«Вони там проклали труби. Безсумнівно, вони натрапили на могили», – сказав він.

Яаков Хагуель, виконуючий обов'язки директора Всесвітньої сіоністської організації, заявив, що вважає польський уряд відповідальним за будівництво в Клімонтові, яке він назвав «ударом, нанесеним польському єврейству в Польщі».