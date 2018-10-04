На фестивалі єврейської культури у Дніпрі будуть молитися за Ізраїль і писати записки в Стіну Плачу

У Дніпрі 5 і 6 жовтня відбудеться тематичний фестиваль «З любов'ю до Ізраїлю».

Мешканці та гості міста зможуть поринути в атмосферу позитиву та свята, ознайомитися з єврейською культурою та скуштувати традиційну єврейську кухню, повідомляє "Інформатор".

«Сама назва фестивалю вже відображає нашу головну мету. Неможливо не закохатися в Ізраїль, якщо ви хоч раз побуваєте в ньому. Адже Ізраїль сьогодні — це не тільки держава. Це єврейська культура, розсіяна по всьому світу. Ми хочемо нести більше любові і позитивних стосунків. У тому числі — до єврейського народу і держави», — розповів генеральний директор Месіанської духовно-благодійної місії «Алія» Андрій Шмайцер.

Фестиваль «З любов'ю до Ізраїлю» прив'язаний до єврейських свят. Письмо є невід'ємною частиною цієї культури, тому на фестивалі буде організована спеціальна арт-зона молитви за Ізраїль.

«Біблія каже молитися за Ізраїль і благословляти Єрусалим. Будь-який бажаючий зможе написати записку з молитвою, які ми зберемо і згодом передамо у Стіну Плачу», — розповів організатор фестивалю.