У Кривому Розі відкрили виставку, присвячену порятунку євреїв під час Голокосту

У Музеї культури єврейського народу та історії Голокосту «Музей Михайла Мармера» 28 вересня відбулася Церемонія вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру і публічна презентація інтерактивної виставки «За покликом серця», яка створена за ініціативою Меморіального Комплексу історії Голокосту «Яд Вашем» (Єрусалим, Ізраїль).

Церемонію пам'яті відкрили учні місцевих шкіл біля пам'ятника «Криворізька трагедія», присвяченого євреям регіону, загиблим у роки нацистської окупації. Поклавши квіти до пам'ятного знака, юнаки і дівчата згадали про жорстоке знищення тисяч невинних людей у Бабиному Яру, і вшанували їх хвилиною мовчання, повідомляє JewishNews.

Після цього юнаки та дівчата відвідали виставку, що демонструє історичні аспекти порятунку євреїв неєвреями під час Голокосту на території СРСР у період Другої світової війни.

Гіди виставки - волонтери Музею Михайла Мармера, розповіли школярам про неймовірні випадки порятунку євреїв та їх рятівників-героїв у жахливі часи Шоа. Чоловіки і жінки неіудейського походження, ризикуючи життям власних сімей, зуміли вберегти життя потенційних жертв Голокосту.

Також учасники мали можливість почути пояснення поняття «Праведники народів світу», дізнатися про способи порятунку євреїв криворіжцями, і залишити на панелях виставки записки зі своїми враженнями про побачене й почуте.

Виставка «За покликом серця» у Музеї культури єврейського народу та історії Голокосту «Музей Михайла Мармера» доступна всім бажаючим. Протягом місяця відвідувачі зможуть оглядати її і знайомитися з вмістом панелей виставки.