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Сьогодні в Києві покажуть документальний фільм "Шлях до Бабиного Яру"

11:35, 03 жовтня 2018
Іудаїзм
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Бабин яр / 5.ua

Це буде прем'єрний показ кінострічки "Шлях до Бабиного Яру", режисером якої виступив ізраїльтянин Борис Мафцір, повідомляє проект "Єврейські новини".

Сеанс розпочнеться о 16.30, після нього запланована дискусія.

Організацією події, що відбудеться в Колонній залі Київської міської держадміністрації займається Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

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