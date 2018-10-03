Сьогодні в Києві покажуть документальний фільм "Шлях до Бабиного Яру"

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві стартує показ документального фільму на тему подій Голокосту в Києві.

Це буде прем'єрний показ кінострічки "Шлях до Бабиного Яру", режисером якої виступив ізраїльтянин Борис Мафцір, повідомляє проект "Єврейські новини".

Сеанс розпочнеться о 16.30, після нього запланована дискусія.

Організацією події, що відбудеться в Колонній залі Київської міської держадміністрації займається Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".