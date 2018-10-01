Керівник Об'єднаної єврейської громади України привітав іудеїв зі святом Сімхат Тора

Керівник Об'єднаної єврейської громади України Міхаель Ткач опублікував привітання з веселим єврейським святом – Сімхат Тора.

Про це повідомляє проект "Єврейські новини".

"Дорогі друзі!

Ось і підійшов до кінця чудовий цикл новорічних свят місяця тішрей. І залишилося останне, але найвеселіше свято Сімхат Тора. Сама його назва, що перекладається як «Радість Тори», вже говорить про особливості цього дня. У це свято прийнято веселитися, танцювати, а його дивний звичай - танцювати зі сувоями Тори.

На перший погляд, це може здатися неповагою до Всевишнього. Тора – Божественна мудрість, яку Творець передав нам як інструкцію пізнання світу. Її наказано постійно вивчати, аналізувати, ділитися знаннями з іншими. Читання сувою Тори в синагозі – завжди хвилюючий процес, який довіряють шановним членам громади. А тут раптом ми хапаємо сувої зі словами Бога, і починаємо з ними стрибати і танцювати.

Блюзнірство? Аж ніяк. Адже вияв радості – це не прерогатива мудреців, це доступно всім. І танцювати з Торою можуть всі, абсолютно незалежно від рівня знань і ступеня релігійності. Це справжнє свято єдності нашого народу, яке показує, що всі ми – одна велика родина, об'єднана Торою.

Є ще один нюанс, вагомий привід для прояву радості в Сімхат Тора. Ми знаємо, що Всевишній виніс нам вирок Рош а-Шана, протягом 10 днів каяття можливо навіть змінив його на кращу сторону, і в Йом Кіпур скріпив остаточною печаткою. Але як-то Любавицького Ребе Йосеф Іцхак Шнеєрсон відкрив один секрет: навіть скріплений печаткою поганий вирок можна встигнути змінити! Цього удостояться ті, хто в Сімхат Тора буде особливо проявляти радість і веселитися. Адже ми таким чином виражаємо свою любов до нашого Батька, і Він, бачачи це, обов'язково пом'якшить серце. Він готовий до цього завжди, потрібен лише привід.

Друзі! Я хочу побажати Вам остаточного хорошого запису в Книзі Життя і щоб весь наступний рік був таким же радісним, як свято Сімхат Тора!", - написав Міхаель Ткач від свого імені та від імені ОЄГУ в соціальній мережі Facebook 30 вересня.