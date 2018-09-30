Кличко пообіцяв створити Меморіальний центр «Бабин Яр» у Києві

Сьогодні, 30 вересня, у Києві вшановують пам'ять жертв масових убивств, скоєних гітлерівцями в Бабиному Яру. Мер Києва Віталій Кличко виступив із промовою, у якій закликав українців не забувати і не замовчувати трагедію.

Також міський голова розповів про плани побудувати у Києві Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», підкресливши, що ця ідея є для нього пріоритетною, повідомляє JewishNews.

"Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» у Києві має бути такого ж рівня, як Яд Вашем у Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні. І я, як мер Києва, докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект. Переконаний, що до цього процесу мають долучитися якомога більше людей", - сказав Кличко.