У мережі опубліковані протоколи допитів свідків масових вбивств у Бабиному Яру

У День пам'яті жертв масових вбивств у Бабиному Яру, 29 вересня, в електронному архіві Українського визвольного руху була опублікована онлайн-колекція під назвою «Бабин Яр у свідченнях очевидців».

У мережевому архіві зібрані свідчення 36 свідків трагедії, отримані співробітниками КДБ під час допитів киян з 1943 по 1980 рік. Жителі української столиці розповідають, що відбувалося в місті 29-30 вересня 1941 року, повідомляє JewishNews.

Нагадаємо, 29 вересня 1941 всім представникам єврейського населення Києва було наказано з'явитися до Бабиного Яру, взявши з собою речі першої необхідності. На наступний день, 30 вересня, гітлерівці розстріляли там 33 тисячі людей. Більшість убитих були євреями.

За словами істориків, масові вбивства, вчинені фашистами у Бабиному Яру Києва, забрали життя 70-200 тисяч осіб.