Парламент Данії має намір заборонити обрізання

У Данії просувають резолюцію, відповідно до якої в країні можуть бути заборонені немедичні обрізання.

Зараз відповідна петиція вже зібрала 50 тисяч підписів і була направлена на розгляд до Парламентського комітету Данії, повідомляє JewishNews.

У тексті пропозиції йдеться не тільки про заборону немедичних (релігійних) обрізань, але і про відповідальність, яку можуть понести батьки в разі, якщо їх дитині зроблять обрізання за межами Данії. У Парламенті особливої критики пропозиції на послідувало, варто очікувати, що її можуть затвердити.

Відповіддю на дії правозахисників, спрямовані на «захист дітей від негуманних методів виховання і застосування насильства» стало обурення 3 тисяч проживаючих на території країни євреїв і ще більшої мусульманської діаспори Данії.