У Франції поліція затримала імама за заклик до вбивства євреїв

Поліція французького міста Тулуза затримала імама Мухаммада Татаї, який звинувачується у розпалюванні міжнаціональної і релігійної ворожнечі.

Всього тиждень тому, минулої суботи Татаї відкривав мечеть, яка обійшлася у 7,5 млн доларів, де і був призначений головним імамом, повідомляє JewishNews.

У своїй проповіді Татаї цитує Коран: "О мусульманине, о рабе Аллаха – єврей ховається позаду мене, прийди і вбий його. Крім дерева гаркад – юдейського дерева".

При затриманні імам обрав специфічну стратегію захисту перед майбутнім судовим засіданням і оголосив, що старовинне мусульманське пророцтво скоро збудеться і Ізраїль не проживе довше 76 років.