Президент Аргентини в ООН закликав співпрацювати в розслідуванні нападів на єврейські установи

Президент Аргентини виступив проти глобального тероризму й згадав про жертв нападів 1992 і 1994 років у Буенос-Айресі у своєму виступі перед Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй.

Маурісіо Макрі також закликав Іран співпрацювати в розслідуванні вибуху єврейського центру AMIA в 1994 році, в результаті якого 85 осіб загинули й сотні людей були поранені, повідомляє "Лехаим".

«Наступного року виповниться 25 років вибуху в AMIA. Я хотів би знову звернутися до Ісламської Республіки Іран з проханням співпрацювати з аргентинською судовою владою в цілях проведення розслідування найбільш жорстокого теракту на нашій території», - сказав Президент Аргентини.

«Ми просимо дружні Аргентині країни підтримати нас, нехтуючи дипломатичним імунітетом кожного з обвинувачених, щодо яких є міжнародні запити на арешт і червоні повідомлення Інтерполу», – сказав Макрі.

Іран, як вважають, також стояв за вибухом 1992 року, який знищив ізраїльське посольство в Буенос-Айресі, убивши 29 осіб і поранивши 242 людини.