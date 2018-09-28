У Києві пройде марш пам'яті жертв Бабиного Яру

В Києві у річницю масового розстрілу київських євреїв у Бабиному Яру, 7 жовтня, відбудеться третій щорічний Марш пам'яті.

Учасники Маршу пройдуть пішки шлях від місця, де сьогодні розташований кінотеатр «Київська Русь», до Бабиного Яру, повторивши маршрут тих, хто 29 і 30 вересня 1941 року пройшов його в останній раз, повідомляє Jewish.ru.

Київ був окупований нацистськими військами у середині вересня 1941 року і вже в кінці місяця в місті почалися масові розстріли єврейського населення. За перші два дні, 29 та 30 вересня, тут знищили майже 34 тисячі євреїв. Всього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 100 до 200 тисяч людей, більшу частину з яких становили євреї, повідомляє видання.