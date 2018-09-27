Бойко Борисов, прем'єр Болгарії, приєднався до руху проти антисемітизму.

У ході відкриття сесії Генеральної Асамблеї ООН болгарський прем'єр підтримав кампанію #No2Antisemitism, сфотографувавшись біля стенда з її назвою, повідомляє проект "Єврейські новини".

"У штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй я взяв участь у кампанії проти антисемітизму. Болгарський народ показав, як захищати своїх євреїв під час Другої світової війни й ніколи не допустить ніякого антисемітизму в майбутньому", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Ініціатором руху, покликаного залучити світових лідерів до боротьби з антисемітизмом, став посол Ізраїлю в ООН Денні Данон.