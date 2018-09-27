Біля гробниці Йосипа у Шхемі єврейських паломників закидали петардами та камінням

Вночі, з 26 на 27 вересня, відбулося масове паломництво релігійних євреїв до гробниці Йосефа у Шхемі. Близько 1500 прочан приїхали вшанувати святиню під час свята Суккот. Як завжди, під час таких масових відвідувань, була посилена охорона святого місця і мобілізовані додаткові загони поліції.

Незважаючи на це, місцеві жителі зробили спроби перешкодити паломникам і почали кидати в них пляшки з вибухівкою, петарди і каміння, повідомляє JewishNews.

Поліції довелося застосувати засоби з розгону натовпу, відомостей про постраждалих ізраїльтян не надходило.

Паломники до могили Йосефа традиційно приїжджають на всі великі єврейські свята. Попереднє масове відвідування святині відбулося 17 вересня - перед святом Йом Кіпур.