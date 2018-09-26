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Біля Стіни Плачу десятки тисяч євреїв отримали благословення коенів

17:10, 26 вересня 2018
Іудаїзм
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Благословення коенів / newsru.co.il

Десятки тисяч євреїв 26 вересня прийшли до Стіни Плачу, щоб отримати традиційне благословення коенів, яке дається двічі на рік – на свята Песах і Суккот.

Під час цього обряду коени, які є нащадками брата Моше Аарона, закутуються в спеціальний одягу – таліти і вимовляють молитви, повідомляє проект "Єврейські новини".

Ця церемонія є одним із найбільш масштабних релігійних дійст і частково відтворює молитви, які звершувалися в часи першого і другого Храмів.

На обряд благословення коенів до західної Стіни приїжджає величезна кількість євреїв із різних міст Ізраїлю та інших країн світу. Церемонію відродив рабин Менахем-Мендель Гефнер після закінчення Шестиденної війни 1969 року. Тоді він вивчав писання та на їх основі прийшов до висновку, що молитви коенів можуть допомогти народу Ізраїлю.

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