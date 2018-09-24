У новому романі Джоан Роулінг з'явився злодій-антисеміт

Автор серії книг про Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг, представила новий роман, головним лиходієм у якому є антисеміт.

Як пише Islam-today з посиланням на The Jerusalem Post, називається детективний роман «Смертельна білизна».

Крім лиходія-антисеміта, у романі є персонажі, які вважають злом сіоністів (прихильників ідеї про об'єднання і відродження єврейського народу на його історичній батьківщині - в Ізраїлі).

На думку колумніста ізраїльської газети, поява подібного роману стала відповіддю на зростання антисемітських настроїв у Великобританії, причому, не тільки в суспільстві, але і в парламенті країни.

Сама Роулінг, як наголошується, є затятою противницею будь-яких видів дискримінації і активно пише про це у своєму мікроблозі в Twitter. Варто зазначити, що в серпні минулого року Роулінг була визнана найбільш високооплачуваним письменником світу за версією Forbes.