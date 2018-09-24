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На місці Вільнюського гетто встановили Зірку Давида

11:46, 24 вересня 2018
Іудаїзм
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Зірка Давида у Вільнюсі / sputniknews.lt

У ході вшанування їх пам'яті на місці гетто встановили символічну Зірку Давида - металевий каркас, куди всі учасники церемонії поклали невеликі камені, повідомляє проект "Єврейські новини".

"Сьогодні я разом з єврейською громадою як мер Вільнюса кладу камінь як символ вічності, вшановуючи пам'ять убитих співгромадян. Нехай цей камінь стане знаком поваги до традиції обраного народу Божого у Вільнюсі. Я відчуваю велике зобов'язання зберігати пам'ять про спадщину єврейської нації та майбутнє в нашому місті", - сказав мер міста Ремігіюс Шимашюс.

Голова місцевої єврейської громади Фаїна Куклянскі подякувала міській владі за ініціативу встановлення такого пам'ятника на місці поневірянь євреїв під час Другої світової війни.

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