Іудеї святкують Суккот

За іудейським календарем 15 числа місяця Тішрей, або 23 вересня, після заходу євреї починають відзначати Суккот.

Суккот - єврейське свято, яке триває тиждень для жителів Ізраїлю і 8 днів для євреїв, які проживають в інших країнах, повідомляє проект "Єврейські новини".

У ці дні єврейський народ віддає данину вшануванню предків, які здійснили вихід з Єгипту і довгий час подорожували пустелею, живучи в куренях, покритих пальмовим гіллям - сукках. Також на Суккот євреї мають згадати, що свобода - набагато дорожче домашнього комфорту.

За традицією, на Суккот теж споруджують курені просто неба, влаштовують у них трапези і приймають гостей.

Під час молитов на час Суккоту заведено тримати в руках 4 рослини: цитрусовий плід «етрог», що нагадує лимон, гілку фінікової пальми («лулав»), а також гілки мирта («адас») і верби («арава»).

Перші два дні Суккоту й останній, восьмий, вважаються святковими: працювати заборонено, дозволяється лише приготування їжі. Інші дні - «святкові будні», коли дозволено працювати.