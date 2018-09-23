Сьогодні, 23 вересня, на Facebook-сторінці директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського була опублікована інформація про ще одне антисемітське графіті, що з'явилося в столиці України.

Всередині вагона однієї з київських електричок був помічений заклик вбивати євреїв, повідомляє JewishNews.

Едуард Долинський поділився фотофактом антисемітського графіті і написав: "Київська електричка. Поряд оголошення від поліції, що ведеться відеоспостереження".

Це вже другий випадок появи антиєврейських графіті в громадських місцях Києва, про який повідомляє Долинський на цьому тижні. У п'ятницю JewishNews писали про 2 невідомих, які серед білого дня малювали антисемітські графіті на одній із вулиць Києва і були зняті на відео за цим заняттям.

Останнім часом з міст України дедалі частіше надходять повідомлення про нацистські або антисемітські малюнки та написи. Протягом цього тижня наш сайт повідомляв про подібний випадок у Дніпрі та осквернення пам'ятника жертвам нацистів у Полтаві.

Єврейська громада України просить повідомляти про антисемітські написи на «гарячу лінію» за номерами: 910 - безкоштовно з мобільного або 0 800 600 910 - безкоштовно зі стаціонарного телефону.