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У Ізмаїлі точаться суперечки через будівництво автосалону на місці старого єврейського кладовища

16:38, 21 вересня 2018
Іудаїзм
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Надгробок, сфотографований на місці будівництва автосалону / vaadua.org

Як повідомляє проект "Єврейські новини", мер Ізмаїла Андрій Абрамченко сказав, посилаючись на розповіді старожилів, що кладовище знаходилося в 100 метрах від передбачуваного місця будівництва автосалону. Також він заявив, що нині ніхто не може підтвердити точних меж історичного об'єкта за відсутності будь-яких документів.

Однак журналіст місцевого видання знайшов і сфотографував на будмайданчику викопані надгробні плити з написами на івриті. Кореспондент звернувся до музею А. Суворова з пропозицією взяти артефакти на дослідження, але після цього вони зникли. При цьому будівельники стверджували, що ніяких надгробних плит не було.

Активісти з'ясували, що межі кладовища насправді можна встановити й багато хто із старожилів пам'ятають про існування єврейського кладовища, яке мало в останні роки занедбаний вигляд. Також стало відомо, що місцевим євреям дозволили перепоховати останки своїх родичів на новому кладовищі, але цією можливістю скористалися не всі.

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