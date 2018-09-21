Кілька фільмів про антисемітизм і Голокост номіновані на "Оскар"
14:20, 21 вересня 2018Іудаїзм
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Фільми про антисемітизм і Голокост номіновані на "Оскар" / jewishnews.com.ua
На премію «Оскар», засновану американською Академією кінематографа, в номінації «Кращий фільм іноземною мовою» висунуто кілька фільмів, які висвітлюють теми антисемітизму та Голокосту.
Як повідомляє проект "Єврейські новини", на премію «Оскар» номіновані: «Собібор» Костянтина Хабенського, Росія, «Банкір опору», створений у Нідерландах, німецький «Вальс Вальдхайма», «Перекладач», знятий у Словаччині та інші.
Ізраїль представляє на конкурсі американської кіноакадемії фільм «Кондитер».
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