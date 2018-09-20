У центрі Дніпра з'явилися антисемітські графіті
14:40, 20 вересня 2018Іудаїзм
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Антисемітські графіті / Фото Об'єднаної єврейської громади
Увечері в понеділок, 17 вересня, на гарячу лінію контакт-центру 910 Об'єднаної єврейської громади України надійшло звернення про антисемітський графіті в Дніпрі.
Жінка розповіла, що помітила напис, що містить неонацистське привітання Гітлеру цифри "1488", повідомляє проект "Єврейські новини".
Також жителька Дніпра надала фотографії графіті.
Об'єднана єврейська громада України оперативно зафарбувала напис і висловила подяку небайдужій мешканці міста.
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