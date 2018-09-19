У Єрусалимі вшанували пам'ять євреїв, які були вбиті в Бабиному Яру

У Єрусалимі відбулася 77-а траурна річниця, присвячена пам'яті всіх євреїв, убитих нацистами в Україні в роки Другої світової війни.

Як повідомляє "Київ Єврейський", у Бабиному Яру 77 років тому почалися масові розстріли євреїв Києва. Це був напередодні Судного дня, 29 вересня 1941 року.

На поминальній церемонії були присутні в'язні концтаборів і гетто, ветерани Другої світової війни, а також голова Яд Вашем Авнер Шалев, міністр охорони навколишнього середовища Зєев Елькін, посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко й голова об'єднання вихідців з України Давид Левін.