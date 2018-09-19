Іудеї відзначають Йом Кіпур: історія і традиції свята

Увечері 18 вересня іудеї відзначають одне з найважливіших свят - Йом Кіпур, День спокути, або День всепрощення.

Він відзначається на десятий день місяця тишрей і триватиме до вечора 19 вересня, повідомляє "Страна.uа".

Як проходить Йом Кіпур

Вважається, що цей день завершує сорокаденний період духовного очищення. Всевишній зважує всі вчинки людини за минулий рік на новий рік Рош ха-Шана, але остаточне рішення про те, яким буде наступний рік і чи буде людина занесена в книгу живих, вирішується саме на Йом Кіпур. Тому традиції включають суворий піст і молитви в синагозі для спокутування гріхів. До речі, традиції свідчать, що гріх, який був здійснений у відношенні конкретної людини, може пробачити лише ображений.

Повна відмова від їжі практикується протягом 25 годин. При цьому в Ізраїлі навіть світські євреї намагаються відмовитися від публічного вживання їжі.

Крім того, в цей день в іудеїв не зведено водити автомобілі, говорити мобільним телефоном - щоб ніщо не відволікало від покаяння. В Ізраїлі на Йом Кіпур вулиці порожніють, не працює транспорт, аеропорт, телебачення і радіо.

Також у цей день іудеї намагаються роздати всі борги і виконувати обіцянки, жертвують гроші бідним.

Завершує Йом Кіпур трапеза на святкової скатертини. За традицією під час неї їдять здобний хліб халу, який вмочують у меді. А також курку й легкі страви.

Гмар хатіма това - привітання та листівки

На Йом Кіпур іудеї вітають один одного словами "Гмар хатіма това", тобто бажають гарного запису в книзі життя.