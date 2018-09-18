У Мінську відзначили День єврейської культури

День єврейської культури «Осінні свята» відбувся 16 вересня у Верхньому місті (район Мінська).

Про це повідомляють "Мінськ-Новини".

"Вже третій рік ми проводимо це свято в Мінську, для всього міста, а не лише всередині громад. Близько 700 років наші народи спілкуються, тому сьогодні на знак дружби будуть звучати й білоруські пісні – у виконанні єврейських артистів", – зазначив голова Спілки білоруських єврейських громадських об'єднань та громад Володимир Черницький.

Громадська благодійна єврейська організація «Хесед-Рахамим» представила соціально-благодійну ініціативу «Творчість – це життя!», яка включає заняття з ручної творчості (малювання, декупажу, в'язання та створення аплікацій) на дому для людей з інвалідністю.

Також відкрилася виставка фотографій, яка дозволяє дізнатися про відомих євреїв – вихідців із Білорусі, таких як Шимон Перес, дев'ятий президент Ізраїлю, або художник Хаїм Сутін.

Організаторами свята виступили Мінський міський виконавчий комітет та Союз білоруських єврейських громадських об'єднань і громад.