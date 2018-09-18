Головний рабин Франції на Йом Кіпур запропонував поминати жертв тероризму

Головний рабин Франції Хаїм Корсія направив лист своїм колегам із пропозицією читати на свято Йом Кіпур особливу молитву для поминання жертв тероризму.

Як повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на JTA 19 вересня у Франції відбудеться 20-а за рахунком церемонія поминання жертв терору, в якій візьме участь президент країни. Традиція проведення такої церемонії була ініційована в 1998 році лідерами французьких громад.

У Франції Йом Кіпур визнано на державному рівні, тому при можливості, всі важливі суспільні заходи можуть бути скасовані на честь цього єврейського свята.