Головний рабин Франції на Йом Кіпур запропонував поминати жертв тероризму
11:14, 18 вересня 2018Іудаїзм
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Хаїм Корсія / ru.rfi.fr
Головний рабин Франції Хаїм Корсія направив лист своїм колегам із пропозицією читати на свято Йом Кіпур особливу молитву для поминання жертв тероризму.
Як повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на JTA 19 вересня у Франції відбудеться 20-а за рахунком церемонія поминання жертв терору, в якій візьме участь президент країни. Традиція проведення такої церемонії була ініційована в 1998 році лідерами французьких громад.
У Франції Йом Кіпур визнано на державному рівні, тому при можливості, всі важливі суспільні заходи можуть бути скасовані на честь цього єврейського свята.
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