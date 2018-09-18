У столичній «Академкнизі» продають антисемітську літературу з цитатами Гітлера

Едуард Долінський, голова єврейського комітету України, дав коментар на своїй сторінці в Facebook з приводу пропаганди антисемітизму в книзі, що з'явилася на прилавку літературного магазину «Академкнига» у Києві, повідомляє Jewishnews.

У дослідницькій роботі Дарія Світлого під назвою «Світова москвинсько-єврейська проблема та визвольний націоналізм» наводяться численні цитати Адольфа Гітлера з його книги «Моя боротьба». Окремий інтерес викликає глава, присвячена «параноїдальним факторам московства і єврейства» та «заходам щодо гармонізації світу».

Книга складається з 320 сторінок, на яких автор докладно розповідає про масонство та спроби євреїв нав'язати всьому світу свою ідеологію, а також наводить рецепти боротьби проти «єврейської експансії».