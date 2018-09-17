Керівник Об'єднаної єврейської громади України привітав євреїв зі святом Йом Кіпур

Керівник Об'єднаної єврейської громади України Міхаель Ткач від імені організації привітав єврейську спільноту зі святом Йом Кіпур.

Про це повідомляє проект "Єврейські новини".

"Дорогі друзі! Наближається день, який має особливу святість – Йом Кіпур. У цей день Всевишній опечатує Книгу, в яку записана доля кожного з нас у новому році. Його ще називають Судний день, але це не зовсім правильно. Правильний переклад слів «Йом Кіпур» - День Спокути. А це значить, що цей день має силу спокутувати наші гріхи, варто лише щиро в них розкаятися.

Але є один важливий нюанс. Ніяке каяття перед Богом не спрацює, якщо Ви нанесли образу іншій людині, своєму ближньому. Тому перед найголовнішим днем єврейського календаря слід переступити через гордість, і обов'язково попросіть вибачення у всіх, кого Ви могли образити, навіть якщо Ви зробили це несвідомо. У свою чергу, не тримайте зла на своїх кривдників, і якщо чоловік прийшов вибачатися, не відштовхуйте його.

«Не роби іншому того, чого ти не хотів для себе. У цьому вся Тора, решта – лише коментарі», – сказав один із найбільших єврейських мудреців, раббі Гілель. Бог любить нас, як своїх дітей, і, якщо Він побачить, що ми так само ставимося один до одного, то обов'язково простить наші гріхи перед Собою.

Від імені Об'єднаної єврейської громади України бажаю, щоб всі Ви та Ваші родини отримали хороший запис у Книзі Життя, а в Йом Кіпур цей запис буде скріплено печаткою. І, звичайно ж, легкого посту! Гмар хатіма това!", - йдеться у привітанні.

Йом Кіпур – один із найважливіших єврейських свят, день посту та відпущення гріхів. Він завершує 10 днів покаяння, які починаються після Рош а-Шана.