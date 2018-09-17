В адміністрації Трампа вважають американських євреїв недостатньо вдячними

Американське відомство «Jewish People Policy Institute» з посиланням на інформаційне джерело в Білому Домі опублікувало доповідь, в якій говориться про те, що команда Дональда Трампа вважає американських євреїв недостатньо вдячними щодо чинного президента.

В адміністрації Трампа стверджують, що після всього, що президент США зробив для євреїв і Ізраїлю, в тому числі – перенесення посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, євреї недостатньо добре до нього ставляться, повідомляє проект "Єврейські новини".

Також у доповіді було сказано, що подібні дії Барака Обами могли викликати велику вдячність євреїв, ніж дії Трампа.

Згідно з соціологічним опитуванням за 2017 рік, 77% євреїв не відчувають особливої доброзичливості до чинного американського лідера.