Міністерство освіти США відновило стару справу про антисемітизм

Міністерство освіти США відновило стару справу про дискримінацію у відношенні університету Ратгерса й переглядає питання про те, що являє собою антисемітизм.

Як повідомляє "Лехаим", справа пов'язана з подією 2011 року, організованою в Ратгерсі сторонньою організацією, яка звинувачувалася в тому, що вона стягувала плату з єврейських учасників за вхід, дозволяючи іншим проходити безкоштовно. Початкове розслідування було закрито міністерством при адміністрації президента Барака Обами в 2014 році. Але Сіоністська організація Америки заявляє, що відділ відновив справу за її апеляцією.

У листі до групи Кеннет Маркус, помічник міністра освіти з цивільних прав, призводить широке визначення антисемітизму, яке включає, серед іншого, «залучення євреїв до колективної відповідальності за дії Держави Ізраїль». Це формулювання було прийняте у 2016 році Міжнародним Альянсом в пам'ять про Голокост, міжурядовою групою, в яку входять Сполучені Штати та держави Європейського Союзу, і була прийнята Державним департаментом при адміністрації Обами. У своєму листі Маркус також сказав, що дискримінація «на основі фактичних або можливих спільних предків або етнічних характеристик» буде порушувати федеральні закони про дискримінацію і підпадає під опис агентства.

«Це дійсно прорив», – сказав Мортон Кляйн, президент Сіоністської організації Америки. «Бичування Ізраїлю та антисіонізм можуть перетнути кордон, коли вони стануть антисемітизмом».