Президент єврейської громади Дніпра зустрів Рош а-Шана в Австрії

На честь єврейського нового року, свята Рош а-Шана, в австрійській столиці відбувся захід у приміщенні Віденського Будинку музики.

В урочистій церемонії, організованій австрійським представництвом освітнього проекту єврейської громади Дніпра – фонду «Шиурей Тора Любавич», взяли участь понад 200 осіб, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на єврейську громаду Дніпра.

На святі був присутній Президент єврейської громади Дніпра Цві Гірш (Геннадій Боголюбов), який брав участь у всіх традиційних заходах: молитвах, читанні Тори та святкових трапезах.

Єврейська громада «STL Vienna» також приймала інших почесних гостей з Ізраїлю і країн Європи. Свято тривало протягом двох днів, над озером центрального парку Відня був звершений обряд Ташліх.