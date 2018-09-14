Президент єврейської громади Дніпра зустрів Рош а-Шана в Австрії
17:45, 14 вересня 2018Іудаїзм
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Президент єврейської громади Дніпра відзначив Рош а-Шана в Австрії / djc.com.ua
На честь єврейського нового року, свята Рош а-Шана, в австрійській столиці відбувся захід у приміщенні Віденського Будинку музики.
В урочистій церемонії, організованій австрійським представництвом освітнього проекту єврейської громади Дніпра – фонду «Шиурей Тора Любавич», взяли участь понад 200 осіб, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на єврейську громаду Дніпра.
На святі був присутній Президент єврейської громади Дніпра Цві Гірш (Геннадій Боголюбов), який брав участь у всіх традиційних заходах: молитвах, читанні Тори та святкових трапезах.
Єврейська громада «STL Vienna» також приймала інших почесних гостей з Ізраїлю і країн Європи. Свято тривало протягом двох днів, над озером центрального парку Відня був звершений обряд Ташліх.
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