У Нью-Йорку релігійна єврейка вперше перемогла на кулінарному конкурсі

У Нью-Йорку 12-річна Рейчел Голдзаль стала першою релігійною єврейкою, яка перемогла на кулінарному конкурсі «Chopped».

Рейчел вдалося дотримати кошерності всіх інгредієнтів і страв, які вона створювала на телешоу, повідомляє проект "Єврейські новини".

Особливо суддів вразила сьома частина телешоу, коли учасникам дається 4 довільних інгредієнти і вони мають приготувати з них страву.

Переможниця телешоу Рейчел Голдзаль отримала головний приз – 10 тисяч доларів. Дівчинка дуже любить готувати та збирається стати шеф-кухарем в кошерному будинку.