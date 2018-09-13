У Нью-Йорку релігійна єврейка вперше перемогла на кулінарному конкурсі
16:50, 13 вересня 2018Іудаїзм
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Релігійна єврейка перемогла на кулінарному конкурсі / jewishlinknj.com
У Нью-Йорку 12-річна Рейчел Голдзаль стала першою релігійною єврейкою, яка перемогла на кулінарному конкурсі «Chopped».
Рейчел вдалося дотримати кошерності всіх інгредієнтів і страв, які вона створювала на телешоу, повідомляє проект "Єврейські новини".
Особливо суддів вразила сьома частина телешоу, коли учасникам дається 4 довільних інгредієнти і вони мають приготувати з них страву.
Переможниця телешоу Рейчел Голдзаль отримала головний приз – 10 тисяч доларів. Дівчинка дуже любить готувати та збирається стати шеф-кухарем в кошерному будинку.
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