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У Нью-Йорку релігійна єврейка вперше перемогла на кулінарному конкурсі

16:50, 13 вересня 2018
Іудаїзм
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Релігійна єврейка перемогла на кулінарному конкурсі / jewishlinknj.com

Рейчел вдалося дотримати кошерності всіх інгредієнтів і страв, які вона створювала на телешоу, повідомляє проект "Єврейські новини".

Особливо суддів вразила сьома частина телешоу, коли учасникам дається 4 довільних інгредієнти і вони мають приготувати з них страву.

Переможниця телешоу Рейчел Голдзаль отримала головний приз – 10 тисяч доларів. Дівчинка дуже любить готувати та збирається стати шеф-кухарем в кошерному будинку.

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