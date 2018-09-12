Мустафа Джемілєв у Дніпрі відвідав синагогу та висловив подяку євреям

У другий день Рош А Шана синагогу «Золота Роза» Дніпра відвідав лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Він прибув до Дніпра для підписання документа про повернення будівлі Соборної мечеті і прийшов до синагоги, щоб висловити подяку єврейській громаді за сприяння в цьому процесі. Про це повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Головний рабин Дніпра і регіону Шмуель Камінецький привітав керівника кримськотатарського народу як великого друга єврейського народу та єврейської громади Дніпра зокрема.

Мустафа Джемілєв, звернувшись до сотень людей, присутніх на святковій молитві в Рош А Шана, підкреслив, що єврейський народ історично дуже багато робить для того, щоб підтримати свободу і справедливість у світі. Він зазначив, що євреї становили значну, якщо не визначальну частину правозахисного і дисидентського руху в СРСР і, наприклад, з 8 людей, що вийшли на Червону площу протестувати проти окупації Чехословаччини, 5 належали до єврейського народу, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Подякувавши активістам єврейської громади за сприяння у поверненні будівлі мечеті, Мустафа Джемілєв, разом з кримськотатарською делегацією прослухав сурмління в шофар.

На молитвах у центральній синагозі Дніпра у кожен із днів Рош А Шана були присутні близько тисячі людей.