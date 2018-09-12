У Будапешті повторно освятили синагогу після століть бездіяльності

Синагога, розташована в столиці Угорщини, й не використовувалася за призначенням протягом століть, знову відкрилася як єврейський дім молитви.

На церемонії відкриття був присутній президент країни, повідомляє "Лехаим".

Президент Янош Адер 6 вересня був присутній на церемонії повторного освячення та відкриття синагоги Будайської фортеці як гість федерації єврейських громад, афілійованої з Хабадом, йдеться в заяві організації. Відкриття синагоги на вулиці Тенсікс, яка раніше була єврейським музеєм, відбулося напередодні Рош ха-Шана, єврейського нового року.

Синагогу очолить будапештський рабин Ашер Файх. Вона знаходиться поруч із головними міськими воротами, які були побудовані в середні століття і до сьогоднішнього дня відомі як єврейські ворота.

Також на церемонії був присутній головний рабин Нідерландів Бенджамін Якобс, представляв Рабинський центр Європи.