В Умані рятувальники охороняють 28 тисяч хасидів

На святкування єврейського Нового року (Рош-ха-Шана), який у цьому році проходить з 9 по 11 вересня, в Умань традиційно приїхали тисячі паломників-хасидів.

За даними Держприкордонслужби України, пункти пропуску на державному кордоні перетнули близько 28 тисяч паломників. Найбільше організованих груп хасидів - понад 10 тисяч осіб - приїхали 6 вересня.

У свою чергу, Держслужба з питань надзвичайних ситуацій повідомляє, що безпеку хасидів в Умані забезпечує зведений загін у кількості 108 рятувальників та 24 одиниць пожежнорятувальної техніки. У місцях відправлення релігійних обрядів і масового перебування паломників встановлено 5 спеціальних стаціонарних постів.

Починаючи з 7 вересня, на пункті зв'язку 14-ї Державної пожежнорятувальної частини по охороні міста Умань та Уманського району спільно з диспетчерами чергують волонтери-перекладачі. Рятувальники роздають прочанам спеціальні пам'ятки, де правила пожежної та техногенної безпеки викладені на івриті та англійською мовою. Крім цього, на будинках, де масово проживають хасиди, розміщені спеціальні попереджувальні плакати, а на дверях готелю і в під'їздах житлових будинків вивішені відповідні інформаційні листівки.

Також керівництвом ДСНС було прийнято рішення передислокувати до Умані гелікоптер. Для безпечної роботи повітряного судна силами особового складу зведеного загону неподалік від меморіального комплексу був підготовлений спеціальний вертолітний майданчик.