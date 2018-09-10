Світові лідери привітали всіх, хто святкує єврейський новий рік

Світові лідери опублікували вітальні послання на честь єврейського нового року - Рош ха-шана.

Президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією привітали єврейський народ з новим роком за єврейським календарем – святом Рош ха-шана. У привітанні Трамп зазначив, що "попри всі немислимі переслідування і страждання, з якими євреям довелося зіткнутися протягом історії, сила і завзятість єврейського народу продовжує залишатися натхненням для всіх нас".

Він написав, що звук шофара в Рош ха-Шана означає початок періоду "осмислення і покаяння, тшуви і зближення з Богом".

"Я і Меланія молимося, щоб ці священні дні виявилися наповнені божественним миром, любов'ю і ласкою. Ми бажаємо благословенного і щасливого нового року всім, хто дотримуються Рош ха-шана", - завершив він послання.

Дочка Трампа, Іванка, яка перейшла в іудаїзм кілька років тому, написала коротке вітальне послання й опублікувала фотографію з чоловіком і сином на тлі яблуні.

Президент Франції Еммануель Макрон прибув у великій паризькій синагозі, щоб взяти участь у святкуванні Рош ха-шана. Разом з ним відвідав синагогу колишній президент Ніколя Саркозі.

Вітальну листівку опублікувала в мережі і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф опублікував в Twitter майже поетичне привітання, адресоване євреям Ірану і всього світу.

"Сонце поступиться дорогою місяцю, і я побажаю моїм єврейським співвітчизникам і євреям у всьому світі дуже щасливого нового року, наповненого світом і гармонією. Щасливого Рош ха-шана", - йдеться в його повідомленні.

Зариф проілюстрував своє привітання двома фотографіями, зробленими в одній з іранських синагог.