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Трамп привітав євреїв усього світу зі святом Рош а-Шана

13:30, 07 вересня 2018
Іудаїзм
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Дональд Трамп / abcnews.com

Американський лідер традиційно провів конференцію в телефонному режимі з лідерами світських єврейських організацій і рабинами, повідомляє проект "Єврейські новини".

Трамп підкреслив, що має безпосередній зв'язок з єврейським народом через свого зятя Джареда Кушнера і доньку Іванку, а також нагадав про те, що США продовжує відстоювати інтереси Ізраїлю і євреїв.

Трамп перерахував значні досягнення Сполучених Штатів у підтримці Ізраїлю: вихід із ядерної угоди з Іраном, перенесення посольства в Єрусалим, депортація Якова Палія в Німеччину, вихід з РПЛ ООН через упереджене ставлення до Ізраїлю і припинення фінансування палестинців.

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