Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав євреїв усього світу зі святом Рош а-Шана, єврейським новим роком.

Американський лідер традиційно провів конференцію в телефонному режимі з лідерами світських єврейських організацій і рабинами, повідомляє проект "Єврейські новини".

Трамп підкреслив, що має безпосередній зв'язок з єврейським народом через свого зятя Джареда Кушнера і доньку Іванку, а також нагадав про те, що США продовжує відстоювати інтереси Ізраїлю і євреїв.

Трамп перерахував значні досягнення Сполучених Штатів у підтримці Ізраїлю: вихід із ядерної угоди з Іраном, перенесення посольства в Єрусалим, депортація Якова Палія в Німеччину, вихід з РПЛ ООН через упереджене ставлення до Ізраїлю і припинення фінансування палестинців.