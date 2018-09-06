Єврейська громада Коломиї подала в суд на те, що активісти встановили хрест на місці єврейських поховань

Єврейська громада міста Коломиї Івано-Франківської області подала до суду скаргу на те, що місцеві активісти встановили хрест на місці єврейських поховань у меморіальному сквері.

Про це повідомляє проект "Еврейські новини" з посиланням на "Версії".

Представник єврейської громади Яків Заліщікер розповів, що християни стверджують, що Церква не має ніякого відношення до встановленого хреста. Хрест з'явився з ініціативи націоналістів, які не узгодили свої дії з міською адміністрацією.

Євреї звернулися в поліцію, яка порадила їм поскаржитися до суду на бездіяльність місцевої влади. При цьому місцеві активісти вважають, що на місці єврейських поховань також покояться останки українців, загиблих у роки Другої світової війни, тому громадяни Коломиї вважають, що мають право встановлювати пам'ятні символи.

Суд має відбутися невдовзі.