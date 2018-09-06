В Ізраїлі релігійні євреї напали на дівчину через нескромний одяг

Кілька релігійних єврейських юнаків 5 вересня ввечері напали на 16-річну школярку у Тверії (Ізраїль) за те, що вона була у «відвертій» лляній сорочці.

Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на Jpost.

Євреї почали кричати та погрожувати дівчині розправою за те, що вона одягнена нескромно, після чого, за словами поліції, напали на дівчину.

В управлінні ізраїльської поліції прокоментували інцидент: "Поліція й надалі боротиметься з будь-якими актами знущання та жорстокості, а також вживе всіх заходів для попередження подібних випадків".

Усі підозрювані в нападі затримані, ведеться розслідування.