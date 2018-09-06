В Ізраїлі релігійні євреї напали на дівчину через нескромний одяг
14:49, 06 вересня 2018Іудаїзм
1782 0
В Ізраїлі релігійні євреї напали на дівчину / svoboda.org
Кілька релігійних єврейських юнаків 5 вересня ввечері напали на 16-річну школярку у Тверії (Ізраїль) за те, що вона була у «відвертій» лляній сорочці.
Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на Jpost.
Євреї почали кричати та погрожувати дівчині розправою за те, що вона одягнена нескромно, після чого, за словами поліції, напали на дівчину.
В управлінні ізраїльської поліції прокоментували інцидент: "Поліція й надалі боротиметься з будь-якими актами знущання та жорстокості, а також вживе всіх заходів для попередження подібних випадків".
Усі підозрювані в нападі затримані, ведеться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter