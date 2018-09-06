В Україну прибули перші паломники-хасиди на святкування іудейського Нового року

Понад 130 паломників, які прямували в Україну кількома організованими групами для святкування іудейського Нового року, оформили прикордонники Мостиського загону у пункті пропуску «Краковець», на українсько-польському кордоні.

Також оформлення паломників-хасидів прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» розпочали 5 вересня у столичних аеропортах, повідомляє Державна прикордонна служба України.

5 вересня прибули близько 20 рейсів з приблизно 3 тисячами осіб. Найбільші групи паломників очікуються у четвер та п’ятницю, напередодні самого свята.

Найбільша кількість груп паломників очікується в аеропортах Києва, Одеси та Вінниці, а також в пунктах пропуску на кордоні з Румунією, Словаччиною та Польщею.