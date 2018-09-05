В Ізраїлі вперше за 30 років експонують іудейський молитовник ХІІІ століття

У Національній бібліотеці Ізраїлю напередодні свят відкрилася тимчасова виставка найдавніших середньовічних єврейських рукописів, і єврейських молитовників, включаючи найбільш ранній відомий текст на ідиш.

На виставці «Наші серця відгукнулися на давню молитву...» представлений знаменитий Вормський махзор, ілюстрований молитовник Високих свят 13-го століття, містить благословення на ідиш для людини, яка внесла том у синагогу міста, повідомляє "Лехаим".

Доктор Авіад Столлман, завідувач колекцій Національної Бібліотеки, сказав, що текст являє собою ранній варіант ідиш, в основному, складається з німецьких букв на івриті та включає єврейські слова і фрази, такі як синагога і молитовник.

Вормський махзор, написаний у двох томах, був фактично створений у Нюрнберзі, але вивезений євреями міста в Черв'яки в долину Рейну, після переслідувань у їх рідному місті.

Молитовник не експонувався для широкої публіки з 1985 року, використовувався єврейською громадою Вормса майже 700 років до руйнування синагоги під час «Кришталевої ночі» 1938 року. Махзор був врятований від знищення Архіваріусом міста Вормс Фрейдишем Марією Іллертом, який зберігав його в кафедральному соборі міста в надії, що союзники не будуть бомбити це місце. Рукопис був переданий Національній Бібліотеці Ізраїлю в Єрусалимі в 1957 році після судових розглядів і переговорів між Західною Німеччиною та Ізраїлем.

Вчені вважають, що Вормський махзор також містить найстаріші відомі знамениті зображення пташиних голів, знайдені в багатьох середньовічних єврейських рукописах.

«Вормський махзор є одним із найважливіших артефактів у світі для розуміння витоків і розвитку єврейської культури ашкеназів», – сказав Столлман.