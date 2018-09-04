Під Києвом відкрили реконструйований меморіал євреям-жертвам погрому в Боярці 3 вересня 1919 року

У Боярці відкрили реконструйований меморіал євреям, жертвам погрому в Боярці 3 вересня 1919 року.

Про це повідомив у неділю Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков на своїй сторінці в фейсбук.

За даними істориків, до цього погрому в Боярці жило близько 300 євреїв. Тут знаходилася будівля єврейської громади, санаторій для бідних євреїв, що страждали на сухоти, синагога. Сюди приїжджав відпочивати великий єврейський письменник Шолом-Алейхем. Тут жив його рідний дядько Мотл Рабінович. Багато місць, героїв і ситуацій, про яких ми читаємо в книгах «Тев'є – молочник», «Хлопчик Мотл» були побачені Шолом-Алейхемом саме тут.

У ті дні понад 60 євреїв були вбиті денікінцями, бійцями «Збройних сил Півдня Росії», які окупували Київ. Довгі роки правда про подію була спотворена — могила була помилково датована роками гітлерівської окупації (1941-1943 роки).

«В околицях станції Боярка 3 вересня 1919 військовослужбовці ЗСПР (Збройних сил Півдня Росії) здійснили єврейські погроми і розстріляли єврейське населення Будаївки і Забір'я. Керували цими погромами офіцери дивізії генерала Бредова», — розповів історик Андрій Ковальов.

Урочисту церемонію відкриття меморіалу провів почесний консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков.

«Це страшна трагедія, яку ми з вами зобов'язані пам'ятати. Сьогодні тут зібралися десятки людей — і євреїв, і українців. Євреї і українці — це народи, які історично міцно пов'язані. Ми завжди жили пліч-о-пліч, ділили радощі й прикрощі, щасливі моменти і трагедії. Історія — це основа, на якій будується майбутнє», - підкреслив він.