У МЗС Ізраїлю розповіли про забезпечення безпеки в Умані

МЗС Ізраїлю опублікувало повідомлення для паломників, які збираються в Умань на могилу Нахмана з Брацлава.

У повідомленні сказано про спільні дії ізраїльської та української влади в галузі забезпечення безпеки, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на newsru.co.il.

Ізраїльська власта відправила офіційну делегацію в Україну, в яку увійшли представники силових структур, мінтрансу, швидкої медичної допомоги МАДА та інших рятувальних структур.

Особливу увагу міністерство закордонних справ наголошує на турботі про збереження своїх документів, протягом перебування в Україні.

На Рош-ха-Шана в Умані буде працювати тимчасове консульство Ізраїлю.