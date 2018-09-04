У МЗС Ізраїлю розповіли про забезпечення безпеки в Умані
16:23, 04 вересня 2018Іудаїзм
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МЗС Ізраїлю опублікувало повідомлення до прочан / NewsMir.info
МЗС Ізраїлю опублікувало повідомлення для паломників, які збираються в Умань на могилу Нахмана з Брацлава.
У повідомленні сказано про спільні дії ізраїльської та української влади в галузі забезпечення безпеки, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на newsru.co.il.
Ізраїльська власта відправила офіційну делегацію в Україну, в яку увійшли представники силових структур, мінтрансу, швидкої медичної допомоги МАДА та інших рятувальних структур.
Особливу увагу міністерство закордонних справ наголошує на турботі про збереження своїх документів, протягом перебування в Україні.
На Рош-ха-Шана в Умані буде працювати тимчасове консульство Ізраїлю.
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