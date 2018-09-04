У Вільнюсі почалися Дні єврейської культури Європи

У Вільнюсі 2 вересня почалися традиційні заходи Дня єврейської культури Європи.

Це подія, яка через дискусії, художні та документальні фільми, концерти, екскурсії сприяє розвитку культури та традиції єврейської громади, а також терпимості та взаєморозуміння між народами, повідомляє єврейська громада Литви.

Викладач Вільнюської єврейської гімназії ім. Шолом-Алейхема Рут Рехес-Ілан підготував для всіх охочих урок івриту. Жителі столиці могли побачити та взяти участь у випічці шаббатних хал – традиційного святкового хліба.

У залі ім. Яші Хейфеца Єврейської громади выступив ансамбль єврейської пісні й танцю «Файерлах». У будівлі колишньої синагоги до 20.00 проходила інсталяція фотографа Річарда Шофельда «Колишні синагоги Литви».

Заходи, присвячені Дню єврейської культури Європи, були заплановані в інших містах країни з 6 по 9 вересня.