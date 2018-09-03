Йосипа Кобзона поховали за іудейськими традиціями

У неділю, 2 вересня, в Москві на Востряковському кладовищі поховали народного артиста СРСР і Росії Йосипа Кобзона.

Церемонія поховання була проведена за іудейськими традиціями, пише Jewish.ru.

Прощання з артистом почалося в московському Концертному залі імені Чайковського. Попрощатися з Кобзоном прийшли понад шість тисяч людей.

Похований артист у єврейській частині Востряковського кладовища, поруч зі своєю мамою. Процесію супроводжувала рота почесної варти. Церемонія поховання була проведена за іудейськими традиціями — син народного артиста Андрій Кобзон прочитав поминальну молитву Кадиш. Після цього рідні, близькі та колеги співака попрощалися з ним, проводжаючи в останню путь.

Артист був похований під звуки російського гімну і залпи почесної варти. На завершення оркестр виконав «Пісню про далеку батьківщину» з кінофільму «Сімнадцять миттєвостей весни».

Йосип Кобзон помер на 81-му році життя після тривалої хвороби.