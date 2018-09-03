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Йосипа Кобзона поховали за іудейськими традиціями

23:17, 03 вересня 2018
Іудаїзм
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Дочка Йосипа Кобзона Наталія Раппопорт-Кобзон (праворуч на першому плані) / Сергій Савостьянов/ТАСС

Церемонія поховання була проведена за іудейськими традиціями, пише Jewish.ru.

Прощання з артистом почалося в московському Концертному залі імені Чайковського. Попрощатися з Кобзоном прийшли понад шість тисяч людей.

Похований артист у єврейській частині Востряковського кладовища, поруч зі своєю мамою. Процесію супроводжувала рота почесної варти. Церемонія поховання була проведена за іудейськими традиціями — син народного артиста Андрій Кобзон прочитав поминальну молитву Кадиш. Після цього рідні, близькі та колеги співака попрощалися з ним, проводжаючи в останню путь.

Артист був похований під звуки російського гімну і залпи почесної варти. На завершення оркестр виконав «Пісню про далеку батьківщину» з кінофільму «Сімнадцять миттєвостей весни».

Йосип Кобзон помер на 81-му році життя після тривалої хвороби.

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