У Львові відбулася церемонія, присвячена пам'яті євреїв, убитих нацистами

У Львові відбулася меморіальна церемонія, присвячена пам'яті євреїв, загиблих від рук нацистів.

На ній були присутні члени місцевої громади, представники міської влади та мер Львова Андрій Садовий, повідомляє проект "Єврейські новини".

Учасники заходу висловили подяку активістам, які сприяють збереженню єврейської спадщини Львова. Найактивнішим учасникам були вручені нагороди – скляний ключ, який є копією ключа від синагоги на півдні міста.

Численна львівська громада зазнала страшних репресій від нацистів у роки Другої світової війни. Лише 1% з 150 тисяч євреїв вижили в ті жорстокі часи, а з 120 синагог вціліло лише 4. Учасники заходу заявили, що мають намір і далі відроджувати єврейську спадщину у Львові.