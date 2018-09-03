У Дніпрі розпочалася святкова видача продуктів пенсіонерам до Рош А-Шана

Традиційна благодійна акція єврейської громади Дніпра – видача продуктових наборів усім членам громади пенсійного віку, а також для людей з обмеженими можливостями почалася в центральній синагозі «Золота Роза».

Як повідомляється на сайті єврейської громади Дніпра, благодійна акція проводиться вже в 28-й раз за ініціативою президента громади Геннадія Боголюбова.

«Як завжди, все організовано максимально зручно для літніх людей, – розповідає відповідальний за видачу Ігор Романов, – часу на оформлення та отримання набору йде дуже небагато, а до самого набору увійшли якісні та різноманітні продукти, які допоможуть відчути аромат свята. Крім матеріального, ми також не забуваємо і про духовну сторону – кожен отримує лист із теплими побажаннями».

Видача буде продовжуватися до настання нового року, 9 вересня, графік отримання по районах Дніпра опублікований на сайті та інформаційних стендах, а крім того, 7 і 9 вересня продуктові набори будуть передані членам малих громад Дніпровського регіону.